Apple annonce que la publication des résultats financiers pour le quatrième trimestre de son année fiscale aura lieu le 30 octobre. Cela correspondra au troisième trimestre dans notre calendrier.

Quelques détails à venir sur les ventes d’iPhone 17

Ce rendez-vous sera l’occasion d’avoir un premier aperçu des ventes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Il serait étonnant qu’Apple communique des chiffres précis sur le nombre d’exemplaires vendus. Mais il faut s’attendre à ce que le constructeur fasse au moins une comparaison avec les iPhone 16. Il devrait également préciser quel modèle se vend le mieux.

Au-delà des nouveaux iPhone, Apple devrait évoquer le cas des AirPods Pro 3 et des nouvelles Apple Watch, à savoir les Series 11, Ultra 3 et SE 3.

Apple a joué la carte de la prudence lors de la présentation des précédents résultats financiers, affirmant que les droits de douane pourraient ajouter environ 1,1 milliard de dollars à ses coûts au quatrième trimestre. Bien sûr, Apple était également conscient de la nature volatile des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, affirmant que les estimations ne devaient pas être utilisées pour établir des projections futures.

Pour leur part, les analystes tablent sur un chiffre d’affaires avoisinant les 102 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,75 dollar. En comparaison, les résultats de l’an dernier à la même période ont été un chiffre d’affaires de 94,93 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,64 dollar. Apple ferait donc mieux cette année si les estimations se confirment.