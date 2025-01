Apple annonce que la publication des résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2025 se fera le 30 janvier. Ce sera l’occasion d’avoir plusieurs chiffres de vente.

Le premier trimestre de l’année fiscale 2025 d’Apple correspond au quatrième trimestre de 2024 dans notre calendrier. Il s’agit d’une période notable, puisqu’il y a Noël en plein milieu. Et qui dit Noël dit beaucoup d’achats de produits Apple (entre autres). Il s’agit à chaque fois de la plus grosse période de l’année d’un point de vue financier, que ce soit pour Apple ou les autres entreprises.

Ce trimestre, Apple a sorti l’iPad mini 7 et de nouveaux Mac M4 (Mac mini, iMac et MacBook Pro). Ce sera ainsi l’occasion de voir si les ventes ont été bonnes. De plus, Apple nous en dira un peu plus sur les ventes des iPhone 16. Les smartphones ont été lancés en septembre, mais c’était à la toute fin du trimestre fiscal. Par conséquent, seules les premières ventes ont été comptées. Ici, il s’agira d’un trimestre complet pour les iPhone 16.

Au premier trimestre de l’année fiscale 2024, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 119,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 33,9 milliards de dollars. La société a déclaré au précédent trimestre que le chiffre d’affaires devrait connaître une croissance faible ou moyenne d’une année sur l’autre.