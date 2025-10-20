Les 10 premiers jours de commercialisation des iPhone 17 confirment un démarrage supérieur aux modèles précédents. Selon le cabinet Counterpoint Research, les ventes combinées en Chine et aux États-Unis dépassent de 14 % celles des iPhone 16, un signe encourageant pour Apple sur ses deux marchés les plus stratégiques.

La Chine plébiscite l’iPhone 17 standard

En Chine, les ventes du modèle standard de l’iPhone 17 ont presque doublé par rapport à celles de l’iPhone 16 sur la même période. Counterpoint Research attribue ce succès à un rapport qualité‑prix resté avantageux : le nouveau smartphone intègre une puce A19, un écran amélioré, un stockage de base doublé et une caméra avant revue, sans hausse de prix. Des remises et coupons proposés dans les boutiques physiques et auprès des opérateurs ont accentué la conversion et dopé la demande.

Cette performance conforte Apple dans un marché chinois devenu central pour ses revenus en milieu de cycle. Cela renforce également l’idée que l’iPhone 17 standard se veut très intéressant cette année, notamment avec l’ajout de l’écran ProMotion permettant d’avoir un taux de rafraichissement variable pouvant atteindre 120 Hz.

Les États-Unis préfèrent les modèles Pro

Sur le marché américain, la croissance est tirée par l’iPhone 17 Pro Max, dont les ventes progressent plus vite que celles de l’iPhone 16 Pro Max équivalent. Les trois principaux opérateurs ont augmenté leurs subventions d’environ 100 dollars, rendant les versions les plus chères plus accessibles via des plans de financement sur 24 à 36 mois. Cette stratégie pousse la clientèle vers le haut de la gamme et renforce la fidélité dans le segment premium subventionné.

Quant à l’iPhone Air, ses ventes dépassent légèrement celles de l’iPhone 16 Plus. Son lancement en Chine, reporté au 17 octobre pour validation des opérateurs, marque une étape dans l’introduction de l’eSIM sur place. Néanmoins, la courte période de précommande et un positionnement tarifaire intermédiaire devraient limiter son volume initial, qualifié par Counterpoint de « niche ».

Les données préliminaires montrent que la demande pour les iPhone 17 reste soutenue au‑delà des 10 premiers jours étudiés. Les ventes en Chine du modèle standard et celles du Pro Max aux États‑Unis continuent à progresser en octobre, indiquant que le cycle des iPhone 17 surpasse déjà celui de la précédente gamme au moment du lancement.