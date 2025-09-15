Le week-end de précommandes de l’iPhone 17 s’annonce décidément comme un véritable succès pour Apple. Selon les premières estimations de l’analyste Ming chi Kuo , la demande dépasse largement celle de la génération précédente, l’iPhone 16. Les modèles iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max affichent en effet tous des délais de livraison plus longs, signe d’une forte attente. La production prévue pour le troisième trimestre est environ 25 % plus élevée que celle de 2024, et le modèle iPhone 17 Pro Max bat des records, avec une production en hausse de près de 60 % par rapport au 16 Pro Max.

L’iPhone Air : entre prudence et curiosité

En revanche, l’iPhone Air, nouveau venu dans la gamme, attirerait moins l’attention. Contrairement aux autres modèles, il reste largement disponible dès le lancement, ce qui pourrait laisser penser à un intérêt plus limité que celui de l’ancien iPhone 16 Plus. Il faut noter toutefois que la production de ce nouveau modèle serait trois fois supérieure à celle de son prédécesseur, ce qui pourrait aussi expliquer la disponibilité. Si, sur le papier, l’iPhone Air semble moins séduisant que ses grand frères plus haut de gamme, les analystes estiment que l’expérience en magasin pourrait jouer en sa faveur. Les prochains mois permettront de savoir si ce pari audacieux d’Apple a trouvé son public.