Après une année marquée par l’incertitude, Apple retrouve la pleine confiance de Wall Street. Suite au lancement tonitruant de l’iPhone 17, le titre du géant californien s’est redressé pour s’établir autour de 256 dollars le 22 septembre 2025, frôlant son plus haut niveau annuel à 260 dollars. C’est le retour en grâce pour AAPL, et Apple se rapproche de nouveau des 4000 milliards de capitalisation (3800 au moment d’écrire ces lignes).

Entre tensions commerciales et pari sur l’IA

Au début de l’année 2025, la guerre commerciale entre Washington et Pékin avait pourtant fait plonger le titre, le tout sur fond de craintes liées à la dépendance de l’entreprise à supply chain chinoise. Apple a répliqué en accélérant sa diversification, notamment en Inde et au Vietnam, tout en renforçant sa présence manufacturière aux États-Unis. En parallèle, la firme de Cupertino a défendu une vision singulière de l’intelligence artificielle, axée sur le traitement local et la protection des données, contrastant ainsi avec les approches centrées sur le cloud de ses rivaux.

Des services en plein essor

Cette stratégie s’est accompagnée d’une montée en puissance des revenus issus des services, qui ont atteint 26,6 milliards de dollars au premier trimestre, établissant un socle solide pour amortir des cycles matériels un peu plus erratiques. Dans le même temps, l’iPhone 16 est devenu le smartphone le plus vendu au monde, confirmant la force de l’écosystème Apple. Le lancement réussi de l’iPhone 17 a fini de retourner la tendance des investisseurs. La capitalisation d’Apple flirte de nouveau avec celle de Microsoft (3820 milliards de dollars contre 3800 pour Apple) et il ne serait pas surprenant de voir Apple franchir la barre des 4000 milliards à l’instar de Nvidia.