Tim Cook s’est déclaré « profondément bouleversé » par l’approche actuelle des États-Unis en matière d’immigration lors d’une réunion générale avec ses équipes aujourd’hui. Le patron d’Apple a pris l’engagement ferme de continuer à faire pression sur les législateurs américains pour défendre les droits des travailleurs étrangers.

Tim Cook a tenu des propos forts face à l’inquiétude grandissante au sein de l’entreprise. « J’ai entendu dire que certains d’entre vous ne se sentent pas à l’aise de quitter leur domicile », a-t-il déclaré selon Bloomberg, avant d’ajouter catégoriquement : « Personne ne devrait ressentir cela. Personne ». Il a rappelé que l’immigration est un pilier fondamental pour Apple qui emploie des collaborateurs sous divers types de visas à travers tout le pays. Pour Tim Cook, la capacité de l’entreprise à être « plus intelligente, plus sage et plus innovante » repose historiquement sur l’attraction des meilleurs talents venus des quatre coins du monde.

Une réponse aux critiques après les événements de Minneapolis

Cette prise de parole intervient dans un climat de tension interne. Des employés avaient critiqué en privé la réaction jugée tardive et limitée de leur patron suite aux événements récents à Minneapolis, où des agents de l’immigration ont tué deux personnes, Renée Good et Alex Pretti. Tim Cook avait réagi la semaine dernière via un mémo, se disant « le cœur brisé » et appelant à la « désescalade », précisant avoir discuté du sujet directement avec Donald Trump.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le patron d’Apple a réitéré que « chaque personne mérite d’être traitée avec dignité et respect, peu importe d’où elle vient ». Il a répondu directement à un salarié craignant d’être expulsé et séparé de sa fille, en affirmant son soutien inconditionnel au programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). « Je vous aime si vous êtes sous DACA », a-t-il lancé, promettant de « plaider personnellement » pour les centaines d’employés d’Apple concernés par ce statut qui protège ceux arrivés enfants sur le sol américain.

En marge de ces sujets sociétaux, Tim Cook a brièvement évoqué les projets technologiques d’Apple, teasant l’arrivée prochaine de nouveaux appareils s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Mais il n’y a pas plus d’informations pour l’instant.