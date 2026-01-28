Le patron d’Apple, Tim Cook, a brisé le silence après la récente vague de violences impliquant des agents fédéraux de l’immigration à Minneapolis. Dans une note interne adressée à ses employés et consultée par Bloomberg, le dirigeant s’est dit avoir « le cœur brisé » par ces incidents qui ont coûté la vie à deux personnes ce mois-ci, à savoir Renée Good et Alex Pretti.

Tim Cook parle d’un dialogue avec Donald Trump

Tim Cook a révélé dans son mémo s’être entretenu personnellement à ce sujet cette semaine avec Donald Trump. Bien qu’il n’ait pas divulgué les détails de leur échange, il a qualifié la conversation de « bonne » et a salué l’ouverture du président américain. Cette démarche diplomatique s’inscrit dans la continuité de la relation de travail que le patron d’Apple entretient avec la Maison Blanche, illustrée l’an dernier par un cadeau contenant un socle en or 24 carats et en verre offert au président ou plus récemment par sa présence controversée à une projection privée du documentaire Melania.

Cette proximité a d’ailleurs suscité des critiques samedi dernier. Tim Cook a été aperçu à cet événement VIP à la Maison Blanche quelques heures seulement après la mort d’Alex Pretti, l’une des victimes de Minneapolis. Ce timing a été jugé inapproprié par de nombreuses personnes, alors que l’indignation publique montait dans le pays.

Bien que Tim Cook ne cite pas explicitement les victimes, son message fait écho à la mort d’Alex Pretti, un infirmier de 37 ans travaillant pour le département des Anciens Combattants, abattu samedi par des agents de la police des frontières américaine après une altercation. Plus tôt dans le mois, le 7 janvier, Renée Good, une poétesse du même âge, avait également été tuée par un agent de l’ICE (service de l’immigration et des douanes des États-Unis) dans la même ville.

Voici l’intégralité du mémo envoyé par Tim Cook aux équipes d’Apple :