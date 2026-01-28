Tim Cook, patron d’Apple, réagit après les actions de l’ICE à Minneapolis
Le patron d’Apple, Tim Cook, a brisé le silence après la récente vague de violences impliquant des agents fédéraux de l’immigration à Minneapolis. Dans une note interne adressée à ses employés et consultée par Bloomberg, le dirigeant s’est dit avoir « le cœur brisé » par ces incidents qui ont coûté la vie à deux personnes ce mois-ci, à savoir Renée Good et Alex Pretti.
Tim Cook parle d’un dialogue avec Donald Trump
Tim Cook a révélé dans son mémo s’être entretenu personnellement à ce sujet cette semaine avec Donald Trump. Bien qu’il n’ait pas divulgué les détails de leur échange, il a qualifié la conversation de « bonne » et a salué l’ouverture du président américain. Cette démarche diplomatique s’inscrit dans la continuité de la relation de travail que le patron d’Apple entretient avec la Maison Blanche, illustrée l’an dernier par un cadeau contenant un socle en or 24 carats et en verre offert au président ou plus récemment par sa présence controversée à une projection privée du documentaire Melania.
Cette proximité a d’ailleurs suscité des critiques samedi dernier. Tim Cook a été aperçu à cet événement VIP à la Maison Blanche quelques heures seulement après la mort d’Alex Pretti, l’une des victimes de Minneapolis. Ce timing a été jugé inapproprié par de nombreuses personnes, alors que l’indignation publique montait dans le pays.
Bien que Tim Cook ne cite pas explicitement les victimes, son message fait écho à la mort d’Alex Pretti, un infirmier de 37 ans travaillant pour le département des Anciens Combattants, abattu samedi par des agents de la police des frontières américaine après une altercation. Plus tôt dans le mois, le 7 janvier, Renée Good, une poétesse du même âge, avait également été tuée par un agent de l’ICE (service de l’immigration et des douanes des États-Unis) dans la même ville.
Voici l’intégralité du mémo envoyé par Tim Cook aux équipes d’Apple :
Équipe,
J’ai le cœur brisé par les événements de Minneapolis et mes prières et ma plus profonde sympathie vont aux familles, aux communautés et à tous ceux qui ont été touchés.
C’est un moment qui appelle à la désescalade. Je crois que l’Amérique est plus forte lorsque nous sommes à la hauteur de nos idéaux les plus élevés, lorsque nous traitons chacun avec dignité et respect, peu importe qui ils sont ou d’où ils viennent, et lorsque nous embrassons notre humanité commune. C’est quelque chose qu’Apple a toujours défendu. J’ai eu une bonne conversation avec le président cette semaine où j’ai partagé mon point de vue et j’apprécie son ouverture à s’engager sur des questions qui nous importent tous.
Je sais que c’est très émouvant et difficile pour beaucoup. Je suis fier de la profondeur avec laquelle nos équipes se soucient du monde au-delà de nos murs. Cette empathie est l’une des plus grandes forces d’Apple et c’est quelque chose que je crois que nous chérissons tous.
Merci pour tout ce que vous faites.
Tim
