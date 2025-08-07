Lors de l’annonce de l’American Manufacturing Program (AMP) dans le Bureau Ovale de la Maison Blanche, Tim Cook, patron d’Apple, visiblement nerveux, a offert au président Donald Trump un cadeau étonnant : une pièce de verre fabriquée dans le Kentucky, montée sur un socle en or 24 carats conçu dans l’Utah.

Un cadeau pour Donald Trump qui peut surprendre

Devant deux chevalets illustrant les retombées prévues des 600 milliards de dollars d’investissements d’Apple dans la fabrication américaine sur les quatre prochaines années, Tim Cook a présenté une grande boîte blanche ornée du logo Apple. À l’intérieur se trouvait le cadeau, qu’il a décrit ainsi : « Ce verre provient de la ligne de production de Corning. Il est gravé pour le président Trump. C’est une pièce unique. Elle a été conçue par un ancien caporal du Corps des Marines des États-Unis, qui travaille désormais chez Apple. Le socle vient de l’Utah et est en or 24 carats ».

La gravure sur le verre indique :

PRESIDENT DONALD J. TRUMP

APPLE AMERICAN MANUFACTURING PROGRAM

(Signature de Tim Cook)

MADE IN USA 2025

Tim Cook a posé le cadeau sur le bureau du Bureau ovale et a serré la main de Donald Trump, qui a salué l’initiative, déclarant qu’il était « agréable que nous fassions ces choses aux États-Unis maintenant, plutôt que dans d’autres pays, des pays lointains ».

Tim Cook veut faire plaisir au président américain

Le patron d’Apple a la réputation d’entretenir une relation constructive avec Donald Trump. Depuis la réélection de ce dernier, d’autres PDG ont cherché à imiter son approche diplomatique. Donald Trump a menacé Apple et d’autres fabricants de smartphones de droits de douane s’ils ne relocalisaient pas leur production aux États-Unis. L’offre de ce cadeau et l’annonce de l’AMP, qui inclut un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars (en plus des 500 milliards de dollars déjà promis), s’inscrivent dans une stratégie d’Apple pour apaiser l’administration et éviter de nouvelles taxes, notamment après l’exemption confirmée des iPhone fabriqués en Inde des droits de douane de 50 % sur les importations indiennes.

Ce geste hautement symbolique, combinant un objet unique et un engagement financier massif, renforce la position d’Apple comme acteur clé de l’économie américaine tout en consolidant ses relations avec l’administration Trump. Cependant, avec les menaces persistantes de taxes spécifiques sur les semi-conducteurs, la prudence reste de mise.