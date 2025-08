Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane sur les biens en provenance d’Inde, passant de 25 % à 50 % à partir du 27 août 2025. Cependant, les produits Apple fabriqués en Inde, notamment les iPhone, ne seront pas concernés.

Toujours une exemption pour Apple

Selon CNBC, les semi-conducteurs et leurs produits dérivés, comme les iPhone, sont déjà exemptés des droits de douane réciproques de 25 % en place depuis le 1er août. Cette exemption se prolongera avec la nouvelle hausse à 50 %. Apple, qui assemble certains iPhone 16 en Inde via ses partenaires Foxconn et Pegatron, bénéficie ainsi d’une protection continue, tant pour le marché indien que pour les exportations vers des pays comme les États-Unis.

Apple a intensifié le transfert de sa production de la Chine vers l’Inde pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement et répondre aux tensions commerciales sino-américaines. Cette stratégie permet à l’entreprise de réduire sa dépendance à la Chine tout en profitant des exemptions actuelles. Cependant, l’ordre exécutif qui exempte Apple est temporaire et Donald Trump a averti que « personne n’est à l’abri ». Il a mentionné que son administration travaille sur des taxes spécifiques pour les semi-conducteurs, ce qui pourrait éventuellement impacter Apple.

Les efforts d’Apple pour maintenir son statut

Pour éviter de futures taxes, Apple renforce ses engagements aux États-Unis. L’entreprise a déjà promis 500 milliards de dollars d’investissements dans la fabrication locale. Aujourd’hui, Donald Trump annoncera un nouvel investissement d’Apple de 100 milliards de dollars dans un programme de fabrication basé aux États-Unis, en présence de Tim Cook. Ces initiatives visent à apaiser l’administration Trump et à sécuriser la position d’Apple face à d’éventuelles nouvelles taxes.

Bien que l’exemption actuelle protège Apple, la volatilité des politiques de Donald Trump représente un risque. Les déclarations du président américain sur de possibles taxes sur les semi-conducteurs pourraient compliquer la stratégie d’Apple à long terme, malgré ses efforts pour renforcer sa production aux États-Unis et en Inde. L’annonce d’aujourd’hui à la Maison Blanche pourrait marquer une trêve temporaire, mais l’avenir des exemptions reste incertain.