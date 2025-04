Apple a affrété plusieurs vols cargo pour transporter près de 600 tonnes d’iPhone, soit jusqu’à 1,5 million de smartphones, depuis l’Inde vers les États-Unis. Selon Reuters, cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à éviter les droits de douane imposés par Donald Trump.

Une réponse aux tensions commerciales

Depuis le début de l’année, Apple a intensifié sa production en Inde, notamment pour anticiper une hausse potentielle des prix aux États-Unis. Les iPhone assemblés en Chine, principal site de production du groupe, sont désormais soumis à des droits de douane de 145 %. En comparaison, les importations en provenance d’Inde ne sont taxées qu’à hauteur de 26 %, bien que cette mesure soit actuellement suspendue à la suite d’une pause de 90 jours décidée par Donald Trump, qui exclut la Chine.

Pour accélérer la chaîne logistique, Apple a obtenu des autorités indiennes une réduction significative des délais de dédouanement à l’aéroport de Chennai, dans le sud du pays. Le traitement des cargaisons y passe désormais par un « couloir vert », inspiré des pratiques déjà mises en place dans certains aéroports chinois. Le temps de dédouanement a ainsi été ramené de 30 heures à seulement six.

Pour soutenir cet effort, Apple a temporairement étendu les horaires de production dans l’usine Foxconn de Chennai, qui fonctionne désormais même le dimanche. Cette usine a produit 20 millions d’iPhone en 2024, dont les modèles les plus récents. Apple mise clairement sur l’Inde pour diversifier ses sources de production : ses deux principaux partenaires sur place, Foxconn et Tata, exploitent déjà trois usines, et deux nouvelles sont en construction.