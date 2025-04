La situation empire pour Apple concernant les droits de douane visant la Chine qui seront finalement de 104 % et non plus de 54 %. Cela fait suite à une décision de Donald Trump. Cela va avoir un impact sur l’iPhone et surtout son prix.

104 % de droits de douane contre la Chine

Les États-Unis ont confirmé ce mardi une augmentation à 104 % des droits de douane sur les importations chinoises, effective dès le mercredi 9 avril. Cette décision s’inscrit dans l’escalade commerciale entre les deux puissances :

Base initiale : une surtaxe de 54 % prévue initialement pour le 9 avril

Majoration supplémentaire : +50 points annoncés en réaction à la contre-mesure chinoise de 34 % sur les produits américains

Cumul final : 54 % + 50 % = 104 % de droits de douane

La Chine avait saisi l’OMC et promis des contre-mesures proportionnées. Donald Trump exigeait le retrait des taxes chinoises avant le 8 avril sous peine de sanctions renforcées. Il se trouve que la Chine a rejeté toute concession, qualifiant les pressions américaines de chantage.

Le problème pour Apple est que ses iPhone et de nombreux produits sont assemblés en Chine. Les droits de douane de 54 % étaient déjà embêtants pour l’entreprise et ceux de 104 % sont encore pires.

Hausse des prix aux États-Unis (ou partout) ?

Le prix des iPhone va-t-il doubler aux États-Unis ? Tout dépendra de ce qu’Apple fait. Le groupe pourrait diminuer sa marge, ce qui permettrait de limiter la casse. Une autre solution qui ne nous arrange pas est qu’Apple augmente le prix des iPhone partout dans le monde pour « soulager » les Américains et leur empêcher de payer le prix fort. Le problème avec ce scénario est que nous ne sommes pas concernés par les droits de douane, mais serions malgré tout impliqués dans l’affaire.

En attendant, Apple importe beaucoup d’iPhone aux États-Unis avec des avions pour les avoir dans les entrepôts américains le plus tôt possible.