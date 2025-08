Le président américain Donald Trump annoncera aujourd’hui à la Maison Blanche qu’Apple s’engage à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans la production aux États-Unis. Cette initiative, révélée par Bloomberg, vise à renforcer la chaîne d’approvisionnement d’Apple aux États-Unis, en mettant l’accent sur la fabrication locale de composants critiques, dans le but d’éviter de lourdes taxes sur ses iPhone.

Un programme pour relocaliser une partie de la production

Tim Cook, patron d’Apple, devrait assister à l’annonce, qui inclut un nouveau programme de fabrication pour ramener davantage d’activités aux États-Unis. Selon Taylor Rogers, porte-parole de la Maison Blanche, « l’agenda économique America First du président Trump a sécurisé des milliers de milliards de dollars d’investissements soutenant les emplois américains et renforçant les entreprises nationales ». Cet engagement est présenté comme une victoire pour l’industrie manufacturière, renforçant à la fois l’économie et la sécurité nationale.

Apple avait déjà annoncé un plan d’investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans aux États-Unis, incluant une usine de fabrication de serveurs à Houston, une académie pour fournisseurs dans le Michigan et des dépenses accrues avec ses partenaires locaux. Avec ce nouvel engagement, le total s’élèvera à 600 milliards de dollars selon la Maison Blanche.

Une détente dans les relations

Lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers, Apple a révélé que les droits de douane lui ont coûté 800 millions de dollars lors des trois derniers mois, avec une prévision de 1,1 milliard supplémentaire pour le trimestre en cours. Donald Trump a récemment menacé d’imposer des taxes supplémentaires sur les importations en provenance d’Inde, ce qui pourrait coûter à Apple environ 10 milliards de dollars par an.

Ces pressions, combinées à des menaces antérieures de taxes de 25 % si Apple ne relocalisait pas la production des iPhone aux États-Unis, ont marqué une relation tendue entre l’administration Trump et l’entreprise.

Cette annonce semble marquer une trêve, Apple renforçant ses investissements aux États-Unis pour répondre aux attentes de l’administration tout en protégeant ses intérêts face aux menaces des droits de douane. Ce mouvement stratégique pourrait permettre à Apple de consolider sa position tout en soutenant l’économie américaine.