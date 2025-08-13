L’iPhone 17 Air, qui arrivera le mois prochain, promet de séduire avec son design ultra-fin et une palette de quatre coloris, dont le modèle bleu ciel. Une nouvelle vidéo d’une maquette, partagée par le leaker Majin Bu sur X (ex-Twitter), met en avant cette teinte, déjà plébiscitée sur le MacBook Air M4.

Un coloris bleu ciel qui rappelle le MacBook Air

Apple a marqué les esprits plus tôt cette année en proposant le coloris bleu ciel sur le MacBook Air M4. Ce coloris, qui oscille entre un blanc éclatant et un bleu vibrant selon l’éclairage, s’invite désormais sur l’iPhone 17 Air.

La vidéo ne se contente pas de dévoiler le coloris bleu ciel. Elle offre aussi un aperçu de l’iPhone 17 Air, qui se distingue par son design fin, avec une épaisseur de 5,5 mm, rivalisant avec l’iPad Pro M4. Une séquence compare ce modèle factice à un iPhone 16 Pro, soulignant la silhouette élancée de l’iPhone 17 Air.

Contrairement aux modèles Pro, l’iPhone 17 Air opte pour un unique capteur photo dans un module en forme de pilule, rappelant le style des Google Pixel. Ce design marque une rupture avec les précédents modèles. Bien que minimaliste, ce capteur promet un système optique 2x grâce à un recadrage intelligent.