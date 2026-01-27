Le CEO d’Apple, Tim Cook, se retrouve au cœur d’une vive controverse après avoir assisté à la Maison Blanche à la projection privée d’un documentaire consacré à Melania Trump. L’événement, organisé le samedi 24 janvier 2026, a suscité une vague de réactions négatives en raison de son timing, soit quelques heures seulement après la mort d’Alex Pretti lors d’une intervention brutale des forces frontalières américaines.

Une présence perçue comme politiquement lourde de sens

Si Tim Cook a déjà été amené à entretenir des relations publiques avec différentes administrations américaines, sa participation à cet événement précis a visiblement choqué une partie de l’opinion américaine. Le film projeté, financé par Amazon, retrace le parcours de Melania Trump et marque le retour du réalisateur Brett Ratner, absent des écrans depuis plusieurs années en raison d’accusations de comportements inappropriés que ce dernier conteste.

Au-delà du contenu du documentaire, c’est surtout le contexte qui a alimenté la polémique. De nombreuses personnalités politiques et médiatiques ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une forme de complaisance à l’égard du pouvoir en place. La députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a notamment exprimé son malaise sur les réseaux sociaux, soulignant le contraste entre l’actualité tragique du moment et l’atmosphère mondaine de la projection.

Today DHS assassinated a VA nurse in the street, Bondi is attempting to extort voter files, and half the country is bracing on the eve of a potentially crippling ice storm with FEMA gutted. So what is the President up to? Having a movie night at the White House. He’s unfit. https://t.co/fW1dzoZ8uH — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 25, 2026

Une tempête sur les réseaux sociaux pour le patron d’Apple

Sur X, Threads et d’autres plateformes, des milliers d’internautes ont même appelé au boycott des produits Apple, accusant Tim Cook de compromettre l’image éthique de l’entreprise. Certains actionnaires se sont également dits “déçus” par ce qu’ils perçoivent comme une erreur stratégique et morale. Apple serait-il arrivé au point de fracture avec ses utilisateurs les plus engagés ? Ce n’est pas impossible…

Ni Apple ni son dirigeant n’ont pour l’instant réagi publiquement à cette tempête. De son côté, Melania Trump a qualifié l’événement de “moment historique” et s’est dite honorée par la présence de personnalités influentes lors de la projection. Le documentaire doit être présenté officiellement au Kennedy Center le 29 janvier prochain, avant une sortie nationale le lendemain puis une diffusion ultérieure sur Prime Video.