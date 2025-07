L’administration Trump accentue la pression sur Apple concernant sa dépendance à la fabrication chinoise. Peter Navarro, conseiller principal pour le commerce et l’industrie à la Maison Blanche, a publiquement reproché à Tim Cook, patron d’Apple, de ne pas relocaliser la production des iPhone aux États-Unis.

Lors d’une interview sur CNBC, Peter Navarro n’a pas mâché ses mots. Il a déclaré :

Depuis le premier mandat de Trump, Tim Cook n’a cessé de demander plus de temps pour délocaliser ses usines de Chine. C’est le plus long feuilleton de la Silicon Valley. Et mon problème avec Tim Cook, c’est qu’il ne prend jamais les mesures nécessaires pour le faire. Et avec toutes ces nouvelles techniques de fabrication avancées et la façon dont les choses évoluent avec l’IA et d’autres choses de ce genre, il est inconcevable pour moi que Tim Cook ne puisse pas produire ses iPhone ailleurs dans le monde et dans ce pays.