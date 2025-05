Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir discuté avec Tim Cook, le patron d’Apple, après l’accord entre les États-Unis et la Chine pour limiter la plupart des droits de douane pendant 90 jours. Cette décision marque une pause dans la guerre commerciale entre les deux puissances, un contexte crucial pour Apple qui réalise l’essentiel de sa production en Chine et considère ce marché comme son troisième plus important en matière de ventes.

Lors d’une déclaration dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré : « J’ai parlé à Tim Cook ce matin et il va, je pense, augmenter ses chiffres. 500 milliards de dollars, il va construire beaucoup d’usines aux États-Unis pour Apple. Et nous avons hâte de voir ça ».

Cette annonce fait écho à un engagement pris par Apple en février. Le fabricant d’iPhone avait alors promis d’investir 500 milliards de dollars pour développer ses activités aux États-Unis, notamment en assemblant des serveurs d’intelligence artificielle à Houston.

Une situation encore incertaine pour Apple

Malgré cette trêve, l’impact immédiat sur Apple reste flou. En avril, la plupart des produits phares de l’entreprise, comme les iPhone et les Mac, ont bénéficié d’exemptions sur les droits de douane les plus élevés, qui atteignaient 145 %. Cependant, des taxes de 30 % s’appliquent encore sur les importations chinoises, même après l’accord de ce week-end. De plus, Apple doit composer avec des droits de douane de 10 % dans ses sites de production secondaires, comme l’Inde et le Vietnam.

L’administration Trump pousse Apple à relocaliser sa production, y compris celle des iPhone, aux États-Unis. Pourtant, de nombreux experts estiment qu’un tel changement serait coûteux et peu probable à court terme.

Lors de la récente publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook est resté prudent. Il a expliqué qu’Apple s’approvisionne actuellement en produits destinés au marché américain depuis le Vietnam et l’Inde. Toutefois, il a refusé de se prononcer au-delà du mois de juin, qualifiant la situation de « difficile à prévoir ».

Cette trêve commerciale offre un répit à Apple, mais les incertitudes persistent. La firme devra naviguer avec prudence dans un contexte géopolitique et économique toujours instable.