Une victoire pour le secteur de la tech, avec les smartphones (dont les iPhone) qui obtiennent une exception pour les droits de douane de Donald Trump. Il en va de même pour les ordinateurs portables, les stockages (comme les SSD et disques durs), les processeurs, les cartes mémoires ou encore les puces.

Une exception pour l’iPhone avec les droits de douane

Jusqu’à présent, les droits de douane de Donald Trump étaient de 145 % pour tout produit venant de Chine. C’était assez embêtant pour Apple, étant donné que la plupart des iPhone sont justement produits dans le pays d’Asie. Mais la situation s’améliore aujourd’hui, puisque les smartphones ne sont plus concernés par les taxes douanières.

Un autre grand gagnant dans l’histoire est TSMC. En effet, lui aussi est exempté pour les droits de douane, sachant que les semi-conducteurs sont maintenant exclus. TSMC fabrique de nombreux composants pour divers fabricants. Rien que pour Apple par exemple, c’est lui qui s’occupe de la fabrication des processeurs dans les iPhone, iPad et Mac.

Il y a aussi le cas de Nintendo. Le groupe va lancer sa Switch 2 le 5 juin prochain, mais a décidé de reporter l’ouverture des précommandes aux États-Unis et au Canada à cause des droits de douane et de la potentielle hausse de prix pour la console. La firme peut maintenant souffler.

Il est bon de noter que le secteur de la tech n’a pas forcément gagné. Les produits tech pourraient éventuellement être soumis à des droits de douane différents à l’avenir, mais ceux-ci devraient être bien inférieurs au taux de 145 % que Donald Trump avait imposé aux produits en provenance de Chine.