L’action AAPL avait rebondi avec fracas dans la journée d’hier (+15%) suite à l’annonce d’une pause dans les tarifs douaniers décidés par Donald Trump, un regainde forme qui n’aura pas résisté à la confirmation par la Maison Blanche de taxes douanières de +145% pour les produits ou composants en provenance de Chine. Au moment d’écrire ces lignes, AAPL s’enfonce toujours plus dans le rouge et efface une partie du gain de ces dernières heures (194,78 dollars l’action au plus haut, mais aussi 184 dollars au plus bas !). AAPL est dans les eaux des 190 dollars l’action, soit une chute du cours de 4,24% (-8,43 dollars) qui se rapproche de la valeur de l’action à l’ouverture.

La capitalisation d’Apple est de 2860 milliards de dollars (ce qui reste évidemment énorme), mais la tendance actuelle prouve que les investisseurs craignent toujours les effets dévastateurs d’une taxe douanière aussi dure vis à vis de la Chine. Apple finira t-il par obtenir une exemption de l’administration Trump ? Étant donné l’atmosphère de chaos et d’amateurisme qui semble désormais régner à la Maison Blanche, tout, absolument tout semble possible (et pas forcément le meilleur).