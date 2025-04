Lors d’une rencontre avec le président salvadorien Nayib Bukele, Donald Trump a brièvement abordé la question sensible des droits de douane. Interrogé sur de possibles exemptions pour certains produits technologiques, le président américain a mentionné ses échanges avec Tim Cook, le patron d’Apple.

Depuis l’annonce récente d’exclusions tarifaires visant les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les processeurs, Apple semble pour l’instant épargné par les hausses de droits de douane. La raison de ces exemptions restait jusqu’ici floue. Désormais, le lien entre ces décisions et la relation entre Donald Trump et Tim Cook commencent à se dessiner.

Lorsqu’un journaliste a demandé si des produits Apple pouvaient être concernés par de futures exemptions, Donald Trump a répondu :

Je suis une personne très flexible. Je ne change pas d’avis, mais je suis flexible. Et il faut l’être. On ne peut pas avoir un mur et seulement y aller – non, parfois il faut le contourner, passer en dessous ou au-dessus.

Il y aura peut-être des choses à venir. Je parle à Tim Cook. J’ai aidé Tim Cook récemment. Et tout ce business – je ne veux pas blesser qui que ce soit, mais le résultat final est que nous allons vers une position de grandeur pour notre pays.