Sous le mandat de Joe Biden, Tim Cook est bien le lobbyiste le plus actif auprès de l’actuelle administration américaine. Le New-York Post a établi une petite comptabilité des nombreuses visites des représentants d’Apple (Tim Cook inclus) à la Maison Blanche, et le score est tout simplement stupéfiant : les dirigeants et représentants d’Apple se sont en effet rendus à la Maison Blanche 87 fois au cours du mandant de Joe Biden, avec pas moins de 11 visites de Tim Cook ! On apprend aussi que durant ces visites, Tim Cook a rencontré au moins 14 responsables et/ou dirigeants politiques, dont trois discussions directes avec Biden en personne. Lors de certaines réunions à la Maison Blanche, le patron d’Apple a pu aussi discuter avec le Président Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi.

D’autres représentants de grands groupes de la tech pratiquent aussi ce type de lobbying, mais Apple est de loin le plus actif en la matière. A noter que Cook (et donc Apple) était aussi resté très proche des sphères du pouvoir lors du mandat de Donald Trump, ce qui prouve à tout le moins que la firme de Cupertino sait se montrer pragmatique et faire passer ses intérêts avant toute considération politique ou idéologique. En fait, il est même plus facile de trouver des clichés de Cook à côté de Trump que du duo Cook-Biden ! OpenSecrets rapporte aussi qu’Apple a dépensé en 2023 9,9 millions de dollars en lobbying auprès du gouvernement fédéral, un montant record pour la firme de Cupertino… mais très en deçà malgré tout des sommes investies en lobbying par les concurrents Google, Meta et Amazon.