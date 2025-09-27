Le National Labor Relations Board (NLRB), l’agence fédérale américaine chargée du droit du travail, a décidé de retirer la plupart des accusations qui pesaient sur Apple et son dirigeant Tim Cook. Ce dernier n’est donc plus visé par la plainte l’accusant d’avoir violé la loi en menaçant les employés qui divulguent des informations confidentielles.

Tim Cook n’aime pas les fuites chez Apple

L’affaire remonte à 2021, lorsqu’une ancienne employée, Ashley Gjovik, a saisi le NLRB. Elle accusait Apple de porter atteinte aux droits des salariés via plusieurs règles internes, notamment celles interdisant de parler à la presse ou de discuter des salaires. La plainte visait également un e-mail au ton particulièrement ferme envoyé par Tim Cook la même année, suite à la fuite d’une réunion interne sur des sujets sensibles.

Dans ce message, le patron affirmait que « les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place ici » et qu’Apple ferait « tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier ceux qui ont fait fuiter » l’information. En janvier 2023, le NLRB avait d’ailleurs donné raison à la plaignante dans un premier temps, jugeant les règles d’Apple problématiques.

Aujourd’hui, l’agence fait machine arrière en abandonnant la majorité des poursuites, comme le rapporte Bloomberg. Les accusations visant personnellement Tim Cook sont donc écartées. De même, les plaintes concernant les règles de confidentialité imposées par l’entreprise et la surveillance des employés sont retirées.

Cependant, cette décision constitue une victoire en demi-teinte pour Apple. Tout en classant l’affaire, le NLRB a tenu à souligner que les règles d’Apple en matière de fuites « tendent à interférer avec, restreindre ou contraindre les employés » dans l’exercice de leurs droits fondamentaux garantis par la loi sur les relations nationales du travail.