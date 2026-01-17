Apple l’avait déjà annoncé et c’est aujourd’hui une réalité : Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales, a quitté l’entreprise. Elle a pris sa retraite.

Lisa Jackson quitte Apple

Le mois dernier, Apple avait annoncé que Lisa Jackson allait quitter ses fonctions à la fin janvier. Aujourd’hui, Apple a mis à jour son site des dirigeants et a retiré la fiche de Lisa Jackson. Le lien vers sa page renvoie désormais vers la page principale.

Suite au départ de Lisa Jackson, les équipes dédiées à l’environnement et aux initiatives sociales seront rattachées à Sabih Khan, le directeur des opérations.

Lors de l’annonce initiale du départ, Tim Cook avait tenu à rendre hommage au travail accompli par Lisa Jackson, soulignant son rôle crucial dans la réduction de plus de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre de l’entreprise par rapport aux niveaux de 2015.

« J’ai eu la chance de travailler avec des dirigeants qui comprennent que la réduction de notre impact environnemental n’est pas seulement bonne pour l’environnement, mais bonne pour les affaires », avait déclaré Lisa Jackson.

Le public a pu découvrir Lisa Jackson lors des keynotes d’Apple. Elle était souvent sur le toit de l’Apple Park pour faire des annonces en lien avec l’environnement. Elle avait rejoint Apple en 2013 après avoir été administratrice de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis sous le premier mandat de Barack Obama.