Apple intègre une fonction « Limite de recharge » dans la bêta de macOS 26.4, permettant aux utilisateurs de Mac de plafonner manuellement le niveau de charge de leur batterie entre 80 % et 100 %. Contrairement à la fonction « Recharge optimisée de la batterie » existante, « Limite de recharge » impose une restriction ferme qui empêche définitivement la batterie de dépasser le seuil choisi, ce qui rappelle ce qui existe déjà sur iPhone.

Préserver la batterie du Mac sur le long terme

La fonction « Recharge optimisée de la batterie » existe déjà sur Mac et utilise les habitudes de recharge quotidiennes de l’utilisateur pour retarder la charge complète jusqu’au moment où l’appareil sera utilisé. Mais cette fonction autorise encore régulièrement la batterie à atteindre 100 %, ce qui peut accélérer sa dégradation sur le long terme.

C’est là qu’intervient « Limite de recharge » avec une fonctionnement différent. Il s’agit d’une restriction qui maintient la batterie à un niveau fixe choisi par l’utilisateur parmi cinq paliers (80 %, 85 %, 90 %, 95 % ou 100 %). Cette approche plus stricte s’ajoute à « Recharge optimisée de la batterie » et offre un contrôle total sur le niveau de charge maximal du Mac.

Maintenir la batterie à 80 % pourrait augmenter sa longévité en réduisant le stress électrochimique lié aux charges complètes répétées. L’activation de « Limite de recharge » s’effectue depuis Réglages système > Batterie puis en cliquant sur le bouton « i » à côté de Recharge. Un curseur permet alors de sélectionner le seuil de charge souhaité.

Cette fonction équipe les iPhone depuis le lancement des iPhone 15 en 2023, marquant un décalage de près de trois ans avant son arrivée sur Mac. C’est enfin disponible avec macOS 26.4 qui est actuellement en bêta. Apple a déjà dit que la version finale arrivera au printemps.