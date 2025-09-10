Avec macOS Tahoe, Apple propose son assistant de réparation sur Mac, après le déploiement sur iPhone et iPad l’an dernier. Cette mise à jour vise à simplifier et sécuriser les réparations.

Une calibration optimisée pour les Mac

Sur iPhone, l’assistant de réparation facilite la calibration de pièces de rechange comme le verre arrière, la batterie, l’écran, la caméra TrueDepth et les composants de la caméra arrière. Pour les Mac équipés de puces Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 et leurs variantes), l’outil permet de réutiliser les capteurs Touch ID et les capteurs pour détecter le moment où vous soulevez l’écran d’un MacBook après des réparations de l’écran ou de la carte mère sur certains modèles. Les capteurs Touch ID bénéficieront de la protection par le verrouillage d’activation, garantissant une sécurité contre les usages non autorisés.

L’assistant de réparation sera accessible via les Réglages Système de macOS Tahoe depuis la section Général > À propos, où une nouvelle catégorie « Pièces et services » apparaîtra après la détection d’une réparation. Cette fonctionnalité, réservée aux Mac Apple Silicon, assure que les pièces remplacées répondent aux standards de fiabilité d’Apple, même pour des réparations effectuées par des utilisateurs ou des professionnels indépendants.

Des pièces officielles pour les réparateurs indépendants

Apple prévoit de rendre les composants authentiques pour Mac disponibles aux réparateurs indépendants via les plateformes MobileSentrix et Mobileparts.shop, et ce dès cette année. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de réparation en libre-service Self Service Repair qui vise à démocratiser l’accès aux composants officiels tout en maintenant la qualité et la sécurité des réparations. Les pièces précédemment remplacées, mais non calibrées, pourront ainsi être mises aux normes grâce à l’assistant de réparation.

Apple vient donc faciliter la maintenance des Mac tout en renforçant la sécurité. Pour rappel, Apple a déjà annoncé que macOS Tahoe sera disponible le 15 septembre au téléchargement. À la même date, on retrouvera la version finale d’iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.