Une nouveauté d’iOS 18 est un assistant de réparation qui va surtout concerner les utilisateurs qui changent tel ou tel composant de leur iPhone. L’assistant va permettre de bien les configurer, tant qu’il s’agit de pièces officielles d’Apple.

Si vous changez l’écran de votre iPhone par exemple, iOS 18 va vous proposer de vous rendre dans l’assistant de configuration afin de s’assurer qu’il est bien calibré, que la fonction True Tone est bien en place, que la luminosité automatique est fonctionnelle et plus encore. Dans le cas d’un changement de batterie, l’assistant de réparation va vous inviter à s’assurer que tout fonctionne bien au niveau de la santé de la batterie.

New in iOS 18

If u have replaced an original battery from a third party, you can now configure it as a Genuine Apple battery.

Part should be original@aaronp613 @zollotech @BrandonButch pic.twitter.com/Cc3KOVRtxR

— JT  26 (@AbbasCfcJT26) September 9, 2024