Apple annonce assouplir ses règles en matière de réparation, en autorisant les réparateurs indépendants et les consommateurs à utiliser des composants d’origine qui sont d’occasion. Cela concernera au départ certains iPhone. Ce sera en place dès l’automne.

Des composants Apple authentiques, mais d’occasion

Selon Apple, le nouveau processus est conçu pour préserver la confidentialité, la sécurité et la sûreté des utilisateurs d’iPhone, tout en offrant davantage d’options, en augmentant la longévité des produits et en minimisant l’impact environnemental d’une réparation. Les pièces d’origine Apple qui sont d’occasion bénéficieront désormais de l’ensemble des fonctionnalités et de la sécurité offertes par l’étalonnage d’origine en usine, tout comme les pièces d’origine Apple neuves.

John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple, déclare :

Chez Apple, nous cherchons toujours de nouvelles façons d’offrir la meilleure expérience possible à nos clients tout en réduisant l’impact que nous avons sur la planète, et une partie essentielle de cette démarche consiste à concevoir des produits qui durent. Depuis deux ans, les équipes d’Apple innovent en matière de conception et de fabrication de produits pour prendre en charge les réparations avec des pièces Apple d’occasion qui ne compromettent pas la sûreté, la sécurité ou la confidentialité des utilisateurs. Avec cette nouvelle extension de notre programme de réparation, nous sommes ravis d’offrir encore plus de choix et de commodité à nos clients, tout en contribuant à prolonger la durée de vie de nos produits et de leurs pièces.

Un assouplissement des règles

Le processus de confirmation de l’authenticité d’un composant et de collecte d’informations sur celui-ci est essentiel pour préserver la sûreté de l’iPhone. Les équipes d’Apple ont travaillé ces deux dernières années pour permettre la réutilisation de pièces telles que les capteurs biométriques utilisés pour Face ID ou Touch ID, et à partir de cet automne, l’étalonnage des pièces Apple authentiques, neuves ou d’occasion, se fera sur l’appareil après l’installation du composant.

Afin de simplifier le processus de réparation, les clients et les prestataires de services n’auront plus besoin de fournir le numéro de série de l’appareil lorsqu’ils commanderont des pièces auprès du magasin de réparation en libre-service pour des réparations n’impliquant pas le remplacement de la carte-mère.

Apple s’attaque aux voleurs

D’autre part, Apple va étendre sa fonction « Verrouillage d’activation » aux composants de l’iPhone, afin de dissuader les voleurs de démonter leur appareil pour en récupérer des pièces détachées. Demandée par les clients et les forces de l’ordre, cette fonction a été conçue pour limiter les vols d’iPhone en empêchant la réactivation d’un iPhone perdu ou volé. Si un appareil en cours de réparation détecte qu’une pièce prise en charge a été obtenue à partir d’un autre appareil dont le verrouillage d’activation ou le mode perdu est activé, les capacités d’étalonnage de cette pièce seront restreintes.

Enfin, Apple dit être transparent sur l’origine des pièces, puisque les utilisateurs peuvent se rendre dans Réglages > Général > Informations pour avoir un historique des pièces et des réparations de l’iPhone. Cela s’affiche uniquement si l’appareil a connu une réparation. Cet automne, Apple étendra l’historique des pièces et des services afin d’indiquer si un composant est une pièce d’origine Apple neuve ou d’occasion.