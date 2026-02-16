Avec la bêta de macOS 26,4 (disponible dès maintenant), Apple envoie des notifications qui s’affichent au lancement de toute application nécessitant Rosetta 2, prévenant les utilisateurs de l’abandon imminent de cette technologie. Rosetta 2, qui « traduit » les applications Intel pour qu’elles puissent tourner sur les Mac avec les puces Apple Silicon (M1, M2, M3, etc), va disparaître avec macOS 28 à l’automne 2027, bien qu’Apple conservera un sous-ensemble de fonctionnalités pour prendre en charge d’anciens jeux non maintenus reposant sur des frameworks d’Intel.

Une transition programmée depuis 2020

Apple a lancé Rosetta 2 lors de la WWDC 2020, au moment de l’annonce de la transition des Mac Intel vers les puces Apple Silicon. Cette couche permet aux Mac équipés de puces Apple de faire tourner des applications conçues pour les modèles Intel. Comme lors de la transition précédente vers Intel, le système Rosetta 2 était prévu dès l’origine comme temporaire.

En juin 2025 à la WWDC, Apple a confirmé que Rosetta 2 bénéficierait d’un support complet jusqu’à macOS 27. À partir de macOS 28, la technologie sera abandonnée dans sa majeure partie. Le pop-up qui fait ses débuts dans macOS 26.4 vise à donner aux utilisateurs une alerte pour qu’ils recherchent des versions mises à jour de leurs applications. Il sert également de rappel aux développeurs qui n’ont pas encore porté leurs logiciels en natif sur les Mac Apple Silicon.

C’est l’occasion de rappeler que macOS Tahoe est la dernière version à supporter les Mac Intel, il faudra un Mac Apple Silicon pour profiter de macOS 27. Apple continuera néanmoins à fournir des mises à jour de sécurité pour les Mac Intel, et ce pendant trois ans. Les utilisateurs disposent donc d’environ 18 mois jusqu’à l’automne 2027 pour s’assurer que leurs applications fonctionnent nativement sur les Mac Apple Silicon.