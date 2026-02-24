Apple propose aujourd’hui au téléchargement la deuxième bêta publique de macOS 26.4, tvOS 26.4 et watchOS 26.4 respectivement sur Mac, Apple TV et Apple Watch. Cela arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Il n’y a pas encore la deuxième bêta publique d’iOS 26.4.

macOS 26.4 marque le retour des onglets compacts au niveau de Safari. Apple avait retiré cette option avec macOS Tahoe, alors qu’elle était disponible sur les versions antérieures. La voilà de retour avec la mise à jour. Aussi, une nouvelle option permet de limiter la recharge du Mac, comme c’est déjà le cas sur iPhone. Il est ainsi possible d’avoir une charge maximum de 80 à 100 %, ce qui peut améliorer la longévité de la batterie.

En outre, les utilisateurs de Mac Apple Silicon (puces M1, M2, etc) voient désormais s’afficher des avertissements concernant les applications qui utilisent encore Rosetta 2 car Apple prévoit de supprimer progressivement Rosetta après macOS 27. macOS Tahoe est également la dernière version de macOS qui fonctionnera sur les Mac avec les processeurs Intel.

Comment télécharger la bêta publique de macOS 26.4

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique de macOS 26.4 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre Mac) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels , puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière et la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

La version finale de macOS 26.4 sera disponible au printemps selon Apple. Ce sera la même chose pour les autres mises à jour, dont iOS 26.4 sur iPhone.