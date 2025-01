Apple Fitness+ démarre l’année en trombe. Outre une opération promotionnelle sur l’abonnement, Apple vient d’annoncer une pluie de nouveautés dont une intégration avec Strava, entre autres… Les utilisateurs pourront désormais partager leur entraînement Fitness+ sur leur application Strava, cette dernière ayant été mise à jour pour intégrer de nouvelles informations à afficher comme le numéro de l’épisode, le nom de l’entraîneur, et évidemment les métriques relatives aux entrainements. Mieux encore, certains entraineurs renommés de Strava feront des sessions Fitness+ tout au long de l’année 2025. Enfin, les abonnés Strava bénéficient d’un accès gratuit à Fitness+ pour une durée de 3 mois.

Autres nouveautés, un programme d’entraînement progressif en musculation (durée trois semaines) comprenant 12 séances de 30 minutes ainsi qu’un programme de Pickball animé par Catherine Parenteau, ex-numéro 1 mondiale en simple et en double. La liste n’est pas finie avec aussi des nouvelles sessions de Yoga Peak Poses et un programme d’introduction à la méditation par la respiration composé de cinq sessions de 10 minutes chacune. La catégorie Respiration s’ajoute en outre aux options de méditation de Fitness+, aux côtés de Calme, Sommeil et Son. Toutes ces nouveautés seront disponibles dès le lundi 6 janvier, et à partir du 13 janvier de nouveaux épisodes Time to Walk seront proposés avec Adam Scott, Steve Aoki, Lana Condor, Tiffany Haddish, Rita Ora, Daddy Yankee, et Maddie Ziegler. Un menu copieux.