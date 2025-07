Apple semble sur le point de remporter les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis, prolongeant ainsi son succès au cinéma avec F1 le film vers le streaming sportif. Le fabricant se positionne comme le candidat le plus sérieux pour reprendre dès 2026 ces droits actuellement détenus par la chaîne sportive ESPN (qui appartient à Disney).

Une offre d’au moins 150 millions de dollars par an

Apple a soumis une offre d’au moins 150 millions de dollars par an pour diffuser les courses à partir de 2026. Cette proposition dépasse largement les 85 à 90 millions de dollars que paie actuellement ESPN pour ces droits.

Selon Business Insider, la chaîne sportive ne compte pas s’aligner sur cette enchère, ce qui ouvre la voie à Apple pour décrocher ce contrat. Si l’accord se concrétise, cela représenterait une expansion significative des ambitions sportives d’Apple dans le domaine du streaming.

Le Financial Times avait précédemment évoqué l’intérêt d’Apple pour les courses de Formule 1, tandis que Puck avait révélé le montant de l’offre, estimée entre 150 et 200 millions de dollars par an pour les droits de diffusion aux États-Unis.

Une popularité croissante de la F1 aux États-Unis

La Formule 1 jouit traditionnellement d’une grande popularité en dehors des États-Unis, mais est restée largement méconnue sur le territoire américain. Cette situation a commencé à évoluer avec le lancement de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix en 2019.

Aujourd’hui, ESPN indique qu’une course de F1 attire en moyenne 1,3 million de téléspectateurs, soit plus du double des audiences de 2018. Cette croissance témoigne de l’engouement croissant des Américains pour le sport automobile.

Malgré cette progression, ESPN semble avoir conclu qu’elle peut utiliser ses ressources de manière plus efficace ailleurs. Il convient également de noter que Netflix, qui s’était intéressé aux droits de la Formule 1 en 2022, ne semble pas avoir fait d’offre agressive cette fois-ci. L’intérêt des autres prétendants serait également resté modéré.

Apple renforce sa stratégie sportive

Cette acquisition potentielle marquerait une étape importante dans le développement de l’offre sportive d’Apple. Actuellement, Apple TV+ détient l’exclusivité de tous les matchs de Major League Soccer (MLS) et diffuse également chaque semaine des rencontres exclusives de baseball (MLB).

L’ajout de la Formule 1 à ce catalogue constituerait une troisième offre sportive majeure pour Apple, consolidant sa position sur le marché du streaming sportif face à des concurrents établis. Cette stratégie s’inscrit dans une démarche plus large d’Apple pour diversifier son contenu et attirer de nouveaux abonnés vers sa plateforme de streaming.

En France, c’est Canal+ qui détient les droits pour diffuser la Formule 1.