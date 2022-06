Apple annonce un partenariat de 10 ans avec la Major League Soccer (MLS) pour diffuser des matchs de football depuis son application Apple TV. Les premières rencontres seront diffusées dès 2023. Pour rappel, le groupe diffuse déjà deux matchs de baseball chaque semaine.

Du football sur l’app Apple TV dès 2023

Qui dit Major League Soccer dit équipes de football en Amérique du Nord. Pas de Ligue 1, Premier Ligue, Serie A ou de Bundesliga, ce sera uniquement les matchs de l’autre côté de l’Atlantique. Ce sera donc surtout intéressant pour les Américains et un peu moins pour les Européens, étant donné les horaires de diffusion et surtout le niveau de compétition.

Tous les matchs de football de la MLS seront disponibles depuis l’application Apple TV de 2023 à 2032. Il faudra toutefois un abonnement dédié pour accéder à tous les matchs. Certaines rencontres seront offertes à ceux qui ont un abonnement à Apple TV+. Et d’autres seront complètement gratuites pour tout le monde. Ce sera au cas par cas visiblement.

« Pour la première fois dans l’histoire du sport, les fans pourront accéder à tout ce qui concerne une grande ligue de sport professionnel en un seul endroit », a déclaré Eddy Cue, vice-président des services chez Apple. « C’est un rêve devenu réalité pour les fans de la MLS, les fans de football et tous ceux qui aiment le sport. Pas de fragmentation, pas de frustration — juste la possibilité de s’inscrire à un service pratique qui vous offre tout ce que la MLS peut vous offrir, où et quand vous le souhaitez. Nous sommes impatients de permettre à un plus grand nombre de personnes de tomber amoureux de la MLS et de soutenir leur club préféré ».

Commentaires (parfois) en français et diffusion mondiale

Les commentateurs parleront en anglais et en espagnol. Il y aura aussi des commentateurs parlant français lorsqu’il y aura des équipes canadiennes.

Les matchs de football depuis l’application Apple TV seront disponibles dès 2023, et ce dans le monde entier. Il n’y a pas encore d’information sur le prix pour voir l’intégralité des matchs.