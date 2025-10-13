Apple TV+ annonce que F1 le film avec Brad Pitt sera disponible en streaming le 12 décembre. Ce sera visionnable partout dans le monde à cette date, sauf dans un pays : la France.

Voici la présentation de F1 le film :

Sonny Hayes (Brad Pitt), surnommé « le plus grand qui n’ait jamais existé », était le phénomène le plus prometteur de la Formule 1 dans les années 1990, jusqu’à ce qu’un accident sur la piste mette presque fin à sa carrière. 30 ans plus tard, il est un coureur nomade lorsqu’il est approché par son ancien coéquipier Ruben Cervantes (Javier Bardem), propriétaire d’une équipe de Formule 1 en difficulté et au bord de l’effondrement. Ruben convainc Sonny de revenir en Formule 1 pour tenter une dernière fois de sauver l’équipe et de devenir le meilleur au monde. Il pilotera aux côtés de Joshua Pearce (Damson Idris), la nouvelle recrue de l’équipe qui entend bien imposer son propre rythme. Mais alors que les moteurs rugissent, le passé de Sonny le rattrape et il découvre qu’en Formule 1, votre coéquipier est votre plus féroce concurrent — et que le chemin de la rédemption n’est pas un chemin que l’on peut parcourir seul.

Il se trouve que le film a connu un joli succès au cinéma, avec 629 millions de dollars de recettes au box-office. Il s’agit ainsi du plus gros succès d’Apple au cinéma. Et accessoirement, c’est le plus gros succès de l’année au cinéma pour un film en lien avec le sport.

F1 le film sur Apple TV+ ? Ça attendra en France

Rendez-vous donc le 12 décembre pour voir F1 le film sur Apple TV+… sauf en France comme dit précédemment. La raison est qu’il y a dans l’Hexagone la chronologie des médias. Cette loi impose un certain délai entre la sortie au cinéma et l’arrivée sur d’autres supports, à savoir la VOD, le Blu-ray, le streaming et la télévision.

En ce qui concerne le streaming, il faut attendre 17 mois dans le cas d’Apple TV+. Sachant que F1 le film est sorti au cinéma le 25 juin 2025, son arrivée sur Apple TV+ ne se fera pas avant la fin novembre 2026. Il va donc falloir patienter.