F1: The Movie est désormais disponible à l’achat ou à la location en version digitale

Le film F1: The Movie, produit par Apple et sorti en salles le 27 juin dernier, est désormais accessible en vidéo à la demande (PVOD) sur l’application TV d’Apple, et ce dans la quasi totalité des pays où Apple TV est disponible… sauf en France, à cause bien sûr de la chronologie des médias. Le film est proposé au prix (très élevé) de 25 dollars à l’achat ou 20 dollars à la location, des tarifs d’ailleurs identique sur Amazon Prime Video. Cette sortie en digital intervient alors que le film poursuit son succès au box-office, ce dernier dépassant depuis peu les 600 millions de dollars de recettes. A noter que la version digitale offre environ 45 minutes de contenu bonus grâce à iTunes Extras.

Cette mise à disposition en PVOD, qui suit la sortie en salles, marque une étape clé dans le cycle de distribution avant le passage en streaming pour les abonnés Apple TV+, probablement entre les mois d’octobre et de novembre. Là encore, les choses seront grandement différentes pour la France (F1 ne sera disponible sur Apple TV+ « français » qu’au début de l’année 2027).