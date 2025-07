Cette fois, le succès est indiscutable : F1, le film Apple Originals avec Brad Pitt en vedette, a passé ce week-end la barre des 400 millions de dollars (dont il n’était qu’à 8,5 millions à vrai dire). Si l’on voulait être plus juste, il faudrait dire que le film a dépassé en trombe cette barre des 400 millions et pointe désormais à 460 millions de dollars ! C’est évidemment le plus gros succès à ce jour d’une production Apple et même l’un des plus gros succès en carrière de Brad Pitt ! L’acteur américain n’est en effet, et tout à fait paradoxalement, pas vraiment un habitué des hautes altitudes en terme de box-office. F1 rentre ainsi directement à la quatrième place du top 5 des plus gros succès de l’acteur, soit :

1- World War Z: $540,455,876

2- Troy: $497,409,852

3- Mr and Mrs Smith: $487,287,646

4- F1, The Movie : $460,842,641

5- Ocean’s Eleven: $450,717,150

Avec un budget de production + marketing évalué aux alentours des 250-350 millions de dollars, cela signifie aussi qu’Apple se rapproche du moment où il gagnera de l’argent avec sa superproduction. Une fois la part revenant aux salles prélevée, il faudra que le film dépasse les 500 voire les 600 millions de dollars pour générer du profit… ce qui ne devrait pas être impossible au rythme actuel (+68 millions encore ce week-end et sans doute +50 millions lors du prochain week-end). Des nominations en pagaille aux prochains Emmy, des estimations d’abonnés qui décollent enfin (60 millions d’abonnés Apple TV+ selon certains analystes), des taux de visionnage record et maintenant un vrai beau succès a box-office : Apple TV+ semble en avoir fini avec sa traversée du désert…