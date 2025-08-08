On s’en doutait un peu au vu des excellentes chiffres au démarrage : avec 555,4 millions de dollars au box-office mondial (chiffres en cours), F1 Le Film est désormais le long métrage le plus « rentable » avec Brad Pitt en vedette. la production Apple Original ayant dépassé les 540 millions de dollars de World War Z. En dehors de ces deux productions, aucun autre film avec Brad Pitt n’a été au delà des 500 millions de dollars de recettes : Troie avait enregistré 497 millions de dollars en 2004, M. & Mme Smith 478 millions en 2005 et L’inconnu de Las Vegas 451 millions en 2001.

F1 Le Film a enregistré plus de 175 millions de dollars de recettes sur le sol américain, et un peu plus de 380 millions de dollars dans le reste du monde. Les coûts de production et de marketing son estimés entre 550 et 600 millions de dollars au global, ce qui signifie qu’en plus de ce premier gros succès au box-office, Apple Original va sans aucun doute rentrer dans ses frais. Plus tôt dans la journée, on apprenait que le succès du métrage avait aussi largement profité au Formula One Group, la société en charge de l’organisation et de la retransmission du championnat de F1.