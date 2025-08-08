F1 est le premier vrai succès d’un gros blockbuster signé Apple Originals, mais pas seulement. Le décollage du film au box-office profite aussi au Formula One Group, soit l’ensemble des « entités chargées par la FIA de la promotion, de la diffusion et du management des épreuves de Formule 1 dans le monde depuis 1987 » (Wiki). Le FOG a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 40% sur un an, atteignant pour la première fois le milliard de dollars. Et F1 The Movie n’est pas pour rien dans ces excellents résultats, les dirigeants du Formula One Group estimant que le film d’Apple a permis à lui seul une croissance « à deux chiffres pour le trimestre« . Cela s’est traduit notamment par une forte augmentation du nombre des abonnements à F1 TV.

« Je dirais que l’effet du film ne concerne pas seulement, bien sûr, l’apport financier et économique, mais que le sport aura une incroyable opportunité d’accroître sa notoriété et de générer l’économie circulaire autour de cela », a même déclaré Stephano Domenicali, le président du Formula One Group. Le dirigeant s’attend en outre à une nouvelle flambée des résultats lorsque le film sera diffusé sur Apple TV+, ce qui n’est pas encore à l’ordre du jour puisque F1 retournera bientôt dans les salles IMAX.