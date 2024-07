Il est temps d’allumer le moteur et de se rendre sur la piste pour découvrir F1, le nouveau film d’Apple TV+ qui sortira d’abord au cinéma et qui met en scène Brad Pitt. La première bande-annonce, qui fait surtout office de teaser, est maintenant disponible.

Le film suit Brad Pitt dans le rôle de l’ancien pilote de Formule 1 Sonny Hayes, qui revient au sport et s’associe à Joshua Pearce (Damson Idris), son coéquipier débutant, au sein de l’équipe fictive APXGP, dont il est le mentor. Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia et Samson Kayo complètent le casting de ce film de course. Javier Bardem incarne le patron de l’équipe APXGP.

Joseph Kosinski est le réalisateur de ce film. C’est lui qui a réalisé Top Gun : Maverick avec Tom Cruise. Beaucoup de personnes espèrent que le film F1 avec Brad Pitt proposera des plans intéressants comme ce fut le cas avec les avions de chasse dans Top Gun.

Le tournage du film F1 a eu lieu lors d’événements réels de Formule 1, comme le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière, les 24 Heures de Daytona en janvier et bien d’autres encore. Brad Pitt est un producteur sur le film, en plus d’être l’acteur principal. Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton est également un producteur et il a participé à plusieurs aspects du film, dont l’écriture du scénario.

Le film F1 sortira le 25 juin 2025 au cinéma. Il arrivera plus tard en streaming sur Apple TV+. Son budget est d’environ 300 millions de dollars. C’est donc l’un des films les plus chers de l’histoire du cinéma. Pour donner une idée, il coûte aussi cher que Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde, Justice League (2017) et Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.