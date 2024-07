Apple TV+ est sur une pente ascendante aux Etats-Unis mais piétine franchement en France, un ralentissement peut-être dû en partie à la chronologie des médias qui bloque considérablement la disponibilité des gros films de la plateforme (Napoléon, Killers of the Flower Moon ne sont toujours pas disponibles sur l’Apple TV+ français). Cette situation ne s’arrangera pas plus avec la sortie de la prochaine grosse production du service, un film sur la course automobile avec Brad Pitt en vedette qui sortira en salles le 25 juin prochain. Ce film a désormais un nom, F1, et une affiche. Pour rappel, F1 est réalisé par Joseph Kosinski, à qui l’on doit l’énorme succès Top Gun: Maverick. Autant dire que le tandem Pitt-Kosinski, a largement de quoi faire un carton au box-office, ce qui serait une première pour Apple TV+ dont les précédentes sorties en salles se sont toutes soldées par de gros fours.

Malheureusement pour les abonnés français, il faudra attendre 2026 voire plus probablement 2027 pour voir F1 débarquer dans le service. Ce n’est pas bien grave : on commence à être habitué à payer pour le financement de productions dont on ne voit jamais le début d’une séquence…