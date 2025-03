Enfin ! Cette fois, plus d’entourloupe : Killers of the Flower Moon, le dernier film du grand réalisateur américain Martin Scorsese, est disponible sur l’Apple TV+ français des mois après sa sortie en salles, un retard dû à la chronologie des médias qui reste une spécificité de l’hexagone. Cette arrivée tardive est un soulagement sachant que l’excellent film d’animation Wolfwalkers n’a jamais réintégré le service après sa sortie en salles, tout comme la comédie d’espionnage Argyle avec Henry Cavill. Le seul moyen jusqu’ici de profiter des productions ciné d’Apple TV était de les acheter au prix fort sur le store. Inutile aussi de préciser que l’absence de ces métrages fait mécaniquement baisser le rapport qualité prix de la plateforme Apple TV+ en France. Killers of the Flower Moon était ainsi disponible depuis le 12 janvier 2024 sur l’ensemble des services Apple TV+ de part le monde… sauf en France donc.



« « Killers of the Flower Moon » est une saga criminelle épique, mêlant un amour véritable et une trahison indicible. Tiré d’une histoire vraie et narré à travers la romance improbable d’Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et Mollie Kyle (Lily Gladstone), « Killers of the Flower Moon » suit les meurtres suspects de membres de la Nation Osage, qui se sont hissés au rang des plus riches de ce monde du jour au lendemain suite à la découverte de pétrole sur leur terrain. Robert De Niro et Jesse Plemons sont également à l’affiche de « Killers of the Flower Moon », sous la houlette du réalisateur oscarisé Martin Scorsese, à partir d’un scénario d’Eric Roth et de Martin Scorsese, inspiré du bestseller de David Grann. »