Apple TV+ annonce que le film To The Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum sera disponible en streaming le 6 décembre. Ce sera le cas partout où le service de streaming est disponible, sauf en France.

To the Moon est une comédie dramatique vive et élégante qui a pour toile de fond les enjeux élevés de l’alunissage historique d’Apollo 11 de la NASA. Chargée de redorer l’image de la NASA, Kelly Jones (Scarlett Johansson), experte en marketing, fait des ravages dans la tâche déjà difficile de Cole Davis (Channing Tatum), directeur de la mission. Lorsque la Maison Blanche estime que la mission est trop importante pour échouer, Kelly Jones reçoit l’ordre d’organiser un faux alunissage en guise de renfort et le compte à rebours commence vraiment…

Outre Scarlett Johansson et Channing Tatum, le casting comprend Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano, Colin Woodell, Noah Robbins et Will Jacobs. Le film est produit par Apple Studios et est distribué par Sony.

La chronologie des médias entre en jeu

Pourquoi une indisponibilité en streaming pour le film sur Apple TV+ ? Parce qu’il est sorti au cinéma en juillet 2024 et qu’il existe la chronologie des médias en France. Cette loi bien de chez nous impose un délai après la sortie au cinéma. En l’occurrence, il faut attendre quatre mois après la sortie en salles pour qu’un film puisse être disponible à la vente en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, ainsi qu’en VOD. Il y a une diffusion sur Canal+ après six mois. Viennent ensuite les plateformes de streaming par abonnement, avec 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres (Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, etc). L’avantage pour Netflix s’explique par le fait que la plateforme investit davantage dans la création française.

Étant donné que le film est sorti en juillet 2024 en France, il faudra attendre décembre 2025 pour l’avoir légalement en streaming sur Apple TV+.

Pour information, To The Moon a été un flop au cinéma avec 42,2 millions de dollars au box-office pour un budget de 100 millions de dollars. Cet échec et d’autres ont poussé Apple à changer ses plans à l’avenir et limiter sérieusement les sorties au cinéma pour les films.