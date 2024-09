Apple TV+ a enchaîné plusieurs échecs avec ses films au cinéma, au point que le box-office n’a pas été suffisant pour rembourser les frais de production. Le service de streaming change donc ses plans.

Changement de politique pour les films chez Apple TV+

Les échecs au box-office ont été Killers of the Flower Moon, Napoléon, Argylle ou encore Fly Me to the Moon. Rien que pour Argylle par exemple, le budget a été de 200 millions de dollars et le box-office a été de 96,2 millions de dollars.

Bloomberg rapporte qu’Apple se concentrera désormais sur la réalisation d’une douzaine de films par an, la plupart d’entre eux étant produits pour moins de 100 millions de dollars. Cela signifie que l’engagement d’Apple à dépenser 1 milliard de dollars par an pour des films ne changera pas, mais que la composition de la liste de films de la société et les stratégies de sortie au cinéma changeront.

Apple cherchera toujours à proposer une ou deux grosses sorties en salle par an avec des films exceptionnellement approuvés pour des budgets plus élevés, tels que F1 avec Brad Pitt. Mais des films comme Wolfs, pour lequel George Clooney et Brad Pitt ont gagné ensemble des dizaines de millions de dollars, sortiront en streaming sur Apple TV+ plutôt qu’au cinéma. Wolfs est d’ailleurs disponible depuis aujourd’hui sur Apple TV+.

Apple TV+ va donc s’inspirer de l’approche de Netflix. Cela signifie que le service va proposer des films à destination de sa plateforme de streaming plutôt que miser sur une sortie en salles puis une arrivée sur Apple TV+.

Il faut toutefois toujours s’attendre à ce qu’Apple TV+ (et les autres services de streaming) propose ses films pendant une ou deux semaines dans certains cinémas aux États-Unis. La raison est simple : c’est pour espérer gagner un Oscar. En effet, une sortie en salle est obligatoire pour être éligible aux Oscars.