Le film d’aventure Argylle, avec Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell en vedettes, n’est sans doute pas le genre de contenu qui va rehausser l’image de marque du service Apple TV+. Largement éreinté par la critique (un triste 35% sur Rotten Tomatoes), le film essuie aussi un cuisant échec au box-office, avec seulement 18 millions de dollars récoltés aux Etats-Unis sur le premier week-end d’exploitation, et 17,3 millions de dollars à l’international (soit 35,3 millions de dollars au global). C’est peu, très peu pour un film du réalisateur Matthew Vaughn, à à qui l’on doit notamment la trilogie des Kingsman.

Le casing relevé du film et le pedigree du réalisateur laissaient pourtant un espoir, mais il est dit qu’Apple TV+ ne brille pas particulièrement dans les salles. Ces échecs répétés (après ceux du Napoléon de Ridley Scott ou du dernier Scorsese) pousseront-ils Apple à revoir sa stratégie de sortie en salles, qui pénalise au passage énormément l’abonné français à Apple TV+, ce dernier devant attendre 1 an 1/2 pour que le film débarque dans le service à cause de la chronologie des médias ? Ce n’est pas certain.

Rappel du synopsis d’Argylle : l’auteur solitaire Elly Conway écrit des romans d’espionnage à succès sur un agent secret nommé Argylle qui a pour mission de démanteler un syndicat mondial d’espionnage. Cependant, lorsque les intrigues de ses livres commencent à refléter les actions secrètes d’une véritable organisation d’espionnage, la frontière entre fiction et réalité commence à s’estomper.