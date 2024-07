Apple TV+ commence sérieusement à revoir ses dépenses au sujet des investissements pour ses films et séries. Le service de streaming ne veut plus dépenser comme au départ, où il était presque question de faire des chèques en blanc.

Des limites pour les dépenses chez Apple TV+

Bloomberg révèle qu’Eddy Cue, le patron des services d’Apple, se réunit régulièrement avec les chefs d’Apple TV+, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, deux anciens de Sony, pour passer en revue les budgets, les incitant à exercer un contrôle plus strict sur les dépenses liées aux projets. Les deux cadres ont dit à certains de leurs principaux partenaires créatifs qu’ils voulaient changer leur réputation du service de streaming le plus gros dépensier.

Apple a déboursé plus de 500 millions de dollars pour obtenir les films Killers of the Flower Moon de Martin Scorcese, Napoléon de Ridley Scott et Argylle de Matthew Vaughn. Mais les trois films ont été une déception au box-office et seul Killers of the Flower Moon s’en est bien sorti en streaming. Au niveau des séries, Masters of the Air a coûté 250 millions de dollars à Apple et c’est la seule série d’Apple TV+ qui apparaît dans le classement Nielsen aux États-Unis en 2024.

Un manque cruel de popularité

Le problème est qu’Apple TV+ n’est pas populaire, alors que la plateforme existe depuis 2019. Apple dépense des milliards de dollars par an pour des programmes originaux qui ont reçu de bonnes critiques et de nombreuses nominations pour des prix. Mais son service n’attire que 0,2% des téléspectateurs américains. Apple TV+ génère moins d’audience en un mois que Netflix en un jour.

Maintenant, la direction d’Apple s’efforce de payer moins d’avance pour les séries et d’annuler plus rapidement celles qui ne fonctionnent pas. Elle oblige les studios tiers à assumer une plus grande part du fardeau lorsque les productions dépassent le budget et commence à accorder des licences à des concurrents afin de réduire la dépendance du service à l’égard des séries originales.

Apple TV+ payait 1 million de dollars par épisode à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon pour la série The Morning Show. Aujourd’hui, le tournage de la saison 4 est en cours et Apple verse 2 millions de dollars par épisode aux actrices. Au total, le groupe débourse 50 millions de dollars rien que pour le casting, ce qui est énorme pour une série.

Apple TV+ estime avoir quelques séries à succès au niveau de son catalogue, dont The Morning Show, Hijack et Slow Horses qui font partie des 72 nominations aux Emmy Awards 2024. Mais le succès reste malgré tout limité quand il y a une comparaison avec Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et d’autres plateformes.

Mais des employés d’Apple contestent les mesures, les jugeant incorrectes et incomplètes. Ils estiment que l’important est que ça génère des ventes de produits Apple, pas nécessairement de faire de l’argent à Hollywood. Et cette information est privée.

Le cas de Severance et Foundation

Concernant les coûts, la série Severance a coûté 40 millions de dollars en plus que le budget initial à cause du Covid-19. Ben Stiller voulait faire un film chez Amazon, avec Beau Willimon au scénario, mais le projet a été annulé. Apple a fini par payer des millions de dollars à Beau Willimon pour contribuer à quelques épisodes. Au total, le coût de la série s’est élevé à plus de 20 millions de dollars par épisode, ce qui en fait l’un des projets les plus coûteux de la télévision.

Il faut savoir que les services de streaming limitent leurs coûts, sachant qu’il n’y a pas toujours des succès. Apple sortait du lot à ce niveau, mais veut maintenant faire de même. La société a tiré les leçons de plusieurs années d’investissement et elle tente à présent d’apporter plus de discipline et de stratégie à ses activités hollywoodiennes. Elle veut mettre fin à ce que certains appellent la « taxe Apple ». Parce que l’entreprise vaut plus de 3 000 milliards de dollars, des personnes supposent qu’elle peut et veut dépenser plus que n’importe qui d’autre.

Apple est actuellement en pleine discussion sur les futures saisons de Severance. Apple est impatient de produire davantage de saisons, mais la direction a une demande à adresser à Ben Stiller et au studio de la série, Fifth Season. Ils doivent réduire les coûts.

Ainsi, Apple se met à refuser d’acheter des films ou séries qu’elle aurait acceptés il y a quelques années.

Apple TV+ a également retardé la production d’autres séries, comme le programme de science-fiction Foundation, afin de s’assurer qu’elle ne dépasse pas le budget. Apple avait commencé à travailler sur la prochaine saison de Foundation, mais les grèves à Hollywood l’ont retardée. Le groupe a ensuite demandé aux producteurs d’ajuster les scénarios pour tenir compte des coûts supplémentaires liés à ce retard.