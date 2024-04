La comédie d’espionnage Argylle, qui met en scène un Henry Cavill particulièrement fantasque dans le rôle d’un agent secret au look détonnant, fait un véritable carton sur la plateforme Apple TV+… mais évidemment pas en France puisque la plateforme est ici privée d’un grand nombre de films produits par Apple du fait de la chronologie des médias. Le succès est tel qu’Argylle se classe en tête du classement des films les plus streamés pour la semaine du 11 avril, devant La Zone d’Intérêt (sur Max), Oppenheimer, Pauvre Créature, ou bien encore Anatomie d’une Chute, soit tout de même des métrages couverts de prix (avec entre autres la Palme d’Or pour Anatomie d’une chute et l’Oscar du meilleur film pour Oppenheimer). A noter que ce classement concerne uniquement les Etats-Unis, mais l’on peut supposer que le lancement d’Argylle a fait frémir les stats de visionnage de la plateforme dans d’autres pays.

Après le bide au box-office, le succès en streaming

La très bonne réception d’Argylle sur Apple TV+ est une bonne surprise sachant que le film avait « bidé » au box-office et reçu un accueil critique assez mitigé. L’autre bonne surprise, c’est la bonne tenue d’Apple TV+ dans le classement des séries les plus visionnées (toujours sur la semaine du 11 avril). Si Fallout (Amazon Prime Video) se classe logiquement en tête, on note la bonne 4ème place de Sugar, un polar noir produit par Apple TV+ avec Colin Farrell en vedette, et la 7ème place de Franklin, la série biopic avec Michael Douglas dans le rôle du célèbre inventeur. A noter qu’après Netflix (4 séries dans le classement), Apple TV+ est la plateforme avec le second plus grand nombre de séries classées dans ce top 10. Ce ne sera certainement pas suffisant pour propulser le nombre d’abonnés au firmament (Apple TV+ représente à peine 7% de Pdm aux Etats-Unis), mais c’est déjà bon à prendre…