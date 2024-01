L’actualité Apple TV+ est encore bien maigre en ce début d’année. La nouveauté du jour c’est la série Criminel Record, dont les deux premiers épisodes sont disponibles depuis aujourd’hui sur la plateforme. Le pitch : « Au coeur de Londres, un appel anonyme précipité des brillants policiers – une jeune femme au début de sa carrière et un homme bien placé déterminé à protéger son héritage – dans un combat pour rectifier une ancienne erreur judiciaire » Avec Cush Jumbo et Daniel Capaldi en vedettes.

On a au la confirmation il y a quelques jours que la comédie Argylle avec Henry Cavill en vedette sortira bien le 31 janvier en salles. Cela signifie qu’une fois de plus, les abonnés français à Apple TV+ constatent qu’ils financent en partie des productions… qui sont absentes du service en France ! Napoléon, Killers of the Flower Moon et maintenant Argylle, ce sont donc pas moins de trois films, et pas des moindres pour deux d’entre eux, dont la sortie sur Apple TV+ est décalée à 2025, chronologie des médias oblige. Et encore faut-il qu’Apple consente à sortir ses métrages sur le service : pour rappel, le superbe film d’animation Wolfwalkers, pourtant une production Apple Studios, n’a jamais réintégré Apple TV+ en France, le film n’étant disponible qu’à l’achat. Apple va t-il refaire le (sale) coup pour les trois films sus-cités ? Ce serait évidemment un scandale sur le fond, d’autant qu’Apple n’a pas hésité à augmenter le tarif de ses abonnements en France. Bref…

L’actualité Apple TV+ de ces derniers jours, c’est aussi le nouveau trailer pour le documentaire The Dynasty : New England Patriots, un documentaire qui porte sur l’équipe mythique de la NFL. « Plongez au cœur des 20 ans d’existence de la franchise, de l’alchimie unique qui a permis de remporter six Super Bowl aux conflits internes qui ont déclenché une guerre de territoire. Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft et les principaux joueurs décrivent le chemin qui mène à la grandeur, ainsi que le coût de celle-ci. » The Dynasty : New England Patriots sera disponible sur Apple TV+ le 16 février prochain.



Sans surprise, on a droit aussi à un nouveau teaser pour l’épisode 9 de Monarch : Legacy of Monsters :

Tout cela n’est pas très folichon, alors hop, on passe directement aux épisodes des séries en cours :