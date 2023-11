Apple a mis en ligne la bande-annonce pour Criminal Record, sa prochaine série thriller. Elle avait été annoncée pour la première fois en juin 2022 par le service de streaming.

Bande-annonce pour Criminal Record

Criminal Record est un thriller puissant, axé sur les personnages, qui se déroule au cœur du Londres contemporain. Un appel téléphonique anonyme entraîne deux brillants détectives dans une confrontation autour d’une vieille affaire de meurtre — l’un est une jeune femme au début de sa carrière, l’autre un homme bien placé déterminé à protéger son héritage. La série aborde les questions d’ethnie, d’échec institutionnel et la recherche d’un terrain d’entente dans une Grande-Bretagne polarisée.

Le casting comprend Peter Capaldi, qui incarne l’inspecteur en chef Daniel Hegarty, et Cush Jumbo, qui incarne le sergent-détective June Lenker. On retrouve également Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Campbell-Moore et Zoë Wanamaker.

La série Criminal Record sur Apple TV+ comprendra huit épisodes, avec une durée d’une heure pour chacun d’entre eux. En l’état, il n’est pas précisé s’il y aura plusieurs saisons ou une seule. Les audiences de la série pirouettement certainement de décider si elle doit continuer ou non.

Criminal Record fera ses débuts sur Apple TV+ le 10 janvier prochain, avec deux épisodes d’un coup. Et comme à chaque fois, il y aura ensuite un nouvel épisode par semaine.