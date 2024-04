Argylle, le film de Matthew Vaughn avec notamment Bryce Dallas Howard et Henry Cavill au casting, a une date pour son arrivée en streaming sur Apple TV+ : ce sera le 12 avril. Mais la France n’y aura pas le droit, du moins pas tout de suite.

Elly Conway, interprétée par Bryce Dallas Howard, est l’auteure recluse et amoureuse des chats d’une série de romans d’espionnage à succès sur l’agent secret incroyablement glamour Argylle (Henry Cavill), qui a pour mission de démanteler un syndicat d’espionnage néfaste. Lorsque Elly, avec l’aide d’Aidan (Sam Rockwell), un espion de la vraie vie qui déteste les félins, découvre que son histoire reflète les actions d’une véritable organisation d’espionnage, un dangereux jeu du chat et de la souris s’engage. Afin de garder une longueur d’avance sur les assassins du syndicat tout en s’efforçant de prévenir une crise mondiale, ces deux conspirateurs improbables – accompagnés d’Alfie le chat – se retrouvent dans une histoire d’aventure qui leur est propre.

Pas d’Argylle en France sur Apple TV+… pour le moment

Dans son communiqué, Apple TV+ parle d’une disponibilité globale du film le 12 avril. Mais la France sera l’exception et cela s’explique par la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai après la sortie au cinéma. En l’occurrence, il faut attendre quatre mois après la sortie en salles pour qu’un film puisse être disponible à la vente en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, ainsi qu’en VOD. Il y a une diffusion sur Canal+ après six mois. Viennent ensuite les plateformes de streaming par abonnement, avec 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres (Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, etc). L’avantage pour Netflix s’explique par le fait que la plateforme investit davantage dans la création française.

Argylle étant sorti le 31 janvier au cinéma, il faudra attendre juin 2025 pour l’avoir sur Apple TV+ en France.

Pour rappel, le film a fait un flop au box-office en générant seulement 95,34 millions de dollars. Le budget a été de 200 millions de dollars. Le film est produit par Apple.