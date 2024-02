Après la sortie au cinéma, le film Napoléon de Ridley Scott débarque en streaming sur Apple TV+. Ce sera le 1er mars 2024 « partout dans le monde » comme l’annonce Apple. Partout… sauf en France.

Napoléon arrive sur Apple TV+

Cette absence en France s’explique par la chronologie des médias. Cette loi bien de chez nous impose un délai après la sortie au cinéma. En l’occurrence, il faut attendre quatre mois après la sortie en salles pour qu’un film puisse être disponible à la vente en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, ainsi qu’en VOD. Il y a une diffusion sur Canal+ après six mois. Viennent ensuite les plateformes de streaming par abonnement, avec 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres (Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, etc). L’avantage pour Netflix s’explique par le fait que la plateforme investit davantage dans la création française.

Dans le cas du film Napoléon, la sortie au cinéma a eu lieu le 22 novembre 2023. Ainsi, le film ne pourra pas arriver Apple TV+ en France avant avril 2025… à moins qu’Apple trouve une magouille.

Avant la sortie au cinéma, il a été révélé qu’une version longue de 4 heures était prévue pour une diffusion sur Apple TV+. Aujourd’hui, Apple n’y fait pas mention, ce qui suggère que la version disponible le 1er mars sera celle diffusée au cinéma avec une durée de 2h38.

Mais si la version longue de 4 heures voit bel et bien le jour à l’avenir, Apple TV+ pourrait bien la proposer en France en même temps que les autres pays parce qu’il s’agit techniquement d’une édition différente. Affaire à suivre.