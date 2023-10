Le film Napoléon avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby en vedettes sortira en salles le 22 novembre prochain. Et comme cela avait déjà fuité, le réalisateur Ridley Scott a confirmé son intention de livrer une version étendue du film qui sera cette fois disponible uniquement en streaming sur le service par abonnement Apple TV+ !

La version cinéma de Napoléon dure actuellement 2 heures et 38 minutes, mais il faudra prendre un petit encas pour la version extended, dont la durée devrait avoisiner les 4 heures. Pour rappel, Napoléon explore les grandes étapes de la vie du célèbre personnage historique, de son ascension au pouvoir jusqu’à sa chute sa chute, sans oublier sa relation amoureuse passionnée avec Joséphine. Le film comprend les séquences de six grandes batailles napoléoniennes, mettant ainsi en valeur les remarquables compétences de stratège militaire de Napoléon. La version Longue s’attardera principalement sur la relation entre Napoléon et Joséphine.

Apple TV+ devrait proposer à la fois le montage cinéma et la director’s cut de 4 heures, donnant ainsi aux téléspectateurs la possibilité de choisir la version qu’ils préfèrent. C’est la toute première fois qu’Apple TV+ proposera plusieurs versions d’un même film sur sa plateforme. Malheureusement, cette belle initiative ne change rien pour la situation du métrage en France. Après la sortie en salles, il faudra attendre jusqu’en 2025 pour disposer du film sur la plateforme française d’Apple TV+. Nul doute que les abonnés au service qui par leurs deniers ont participé au financement de ce métrage se sentiront en toute légitimité pour pirater cette oeuvre avant cette date de disponibilité aussi lointaine que surréaliste…