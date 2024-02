Masters of the Air connaît un joli succès sur Apple TV+, au point d’avoir établi un record et d’être la série qui a été la plus regardée lors de son week-end de lancement, au point de battre les autres séries sur le service de streaming.

Important lancement pour Masters of the Air

Apple TV+ a indiqué à Variety que Masters of the Air a été plus forte que les séries comme The Morning Show et Hijack. Cependant, le nombre exact de personnes qui ont regardé cette suite aux séries Frères d’armes et L’Enfer du Pacifique n’est pas dévoilé publiquement.

Il s’avère que le succès a eu un effet sur le reste d’Apple TV+. En effet, le nombre de téléspectateurs sur l’ensemble du service de streaming a augmenté de 65% dans le monde entier par rapport à la période des sept jours précédente. La plateforme a également maintenu une croissance à deux chiffres dans plus de 100 territoires. Mais là encore, Apple ne donne pas des données plus précises.

Masters of the Air est une mini-série, c’est-à-dire qu’il y a (normalement) une seule saison. Neuf épisodes seront disponibles au total, avec les deux premiers qui ont fait leurs débuts le 26 janvier dernier. Il y a maintenant un nouvel épisode par semaine, le sixième étant prévu ce vendredi.

La série est produite par Steven Spielberg pour Amblin Television, ainsi que par Tom Hanks et Gary Goetzman pour Playtone. Le casting comprend notamment Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Stephen Campbell Moore et Isabel May. C’est l’histoire de la 8e Air Force américaine, chargée de bombarder les armes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.